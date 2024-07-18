«У Овечкина природный дар — он крепкий физически. Будет следить за питанием и сном — побьет рекорд Гретцки». Тренер по физподготовке Акулиничев о форварде | Источник: Sports.Ru

В его возрасте самое сложное — это держать постоянство и ритм. Постоянство в тренировках, питании, восстановлении и ментальной подготовке — это ключ к успеху. Но именно постоянство — я не оцениваю характер самой подготовки.

Постоянство — это не природный дар, а привычка, которую спортсмен вырабатывает годами. Овечкин ее выработал и продолжает это делать. Поэтому он всегда выступает на высоком уровне, а один или два промаха — это не повод бить тревогу.

Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый.