06:27 (мск), источник: Sports.Ru

«У Овечкина природный дар — он крепкий физически. Будет следить за питанием и сном — побьет рекорд Гретцки». Тренер по физподготовке Акулиничев о форварде

"Я не тренировал Овечкина, но когда я формировался как тренер, то наблюдал за его работой и тренировками его тренера в соцсетях, находил какие-то видео на YouTube.

«У Овечкина природный дар — он крепкий физически. Будет следить за питанием и сном — побьет рекорд Гретцки». Тренер по физподготовке Акулиничев о форварде | Источник: Sports.Ru

В его возрасте самое сложное — это держать постоянство и ритм. Постоянство в тренировках, питании, восстановлении и ментальной подготовке — это ключ к успеху. Но именно постоянство — я не оцениваю характер самой подготовки.

Постоянство — это не природный дар, а привычка, которую спортсмен вырабатывает годами. Овечкин ее выработал и продолжает это делать. Поэтому он всегда выступает на высоком уровне, а один или два промаха — это не повод бить тревогу.

Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый.

Я слышал от знакомых, кто с ним играл и кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически. Если он поможет своему телу постоянными тренировками и будет следить за питанием и сном, он точно будет радовать болельщиков не один сезон", — написал тренер по физподготовке в своей колонке.

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