14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Овечкина: «Не было никакой травмы, он тренируется по своему графику. Не знаю, почему он не принял участие в прощальном матче Мозякина»

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не приехал на прощальный матч Сергея Мозякина из-за травмы колена.

Агент Овечкина: «Не было никакой травмы, он тренируется по своему графику. Не знаю, почему он не принял участие в прощальном матче Мозякина» | Источник: Sports.Ru

"Не было никакой травмы. Он тренируется по своему графику.

Не знаю, почему он не принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина", — сказал агент Глеб Чистяков.

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