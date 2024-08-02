Агент Овечкина: «Не было никакой травмы, он тренируется по своему графику. Не знаю, почему он не принял участие в прощальном матче Мозякина»
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не приехал на прощальный матч Сергея Мозякина из-за травмы колена.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не приехал на прощальный матч Сергея Мозякина из-за травмы колена.
"Не было никакой травмы. Он тренируется по своему графику.
Не знаю, почему он не принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина", — сказал агент Глеб Чистяков.