13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Федерация падела России хочет организовать матч Загитовой против Медведевой

Об этом сообщил генеральный директор организации Алексей Сорокин.

Федерация падела России хочет организовать матч Загитовой против Медведевой | Источник: Sports.Ru

Ранее министерство спорта РФ признало падел-теннис официальным видом спорта.

"У нас в планах есть проведение турниров с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. И мне бы очень хотелось увидеть на одном корте Евгению Медведеву и Алину Загитову.

Фигурное катание всегда пользовалось огромной популярностью в нашей стране, а лучшие фигуристы являются настоящими героями для миллионов болельщиков", — сказал Сорокин.

Мы хотим использовать все сильные стороны падела — а это в первую очередь его открытость и доступность даже для начинающих игроков, которые впервые взяли в руки ракетку.

Сейчас падел особенно популярен среди профессиональных футболистов и теннисистов. Но я уверен, что и представители других видов спорта смогут оценить его магию", — заявил Сорокин.

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