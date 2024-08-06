Федерация падела России хочет организовать матч Загитовой против Медведевой
Об этом сообщил генеральный директор организации Алексей Сорокин.
Об этом сообщил генеральный директор организации Алексей Сорокин.
Ранее министерство спорта РФ признало падел-теннис официальным видом спорта.
"У нас в планах есть проведение турниров с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. И мне бы очень хотелось увидеть на одном корте Евгению Медведеву и Алину Загитову.
Фигурное катание всегда пользовалось огромной популярностью в нашей стране, а лучшие фигуристы являются настоящими героями для миллионов болельщиков", — сказал Сорокин.
Мы хотим использовать все сильные стороны падела — а это в первую очередь его открытость и доступность даже для начинающих игроков, которые впервые взяли в руки ракетку.
Сейчас падел особенно популярен среди профессиональных футболистов и теннисистов. Но я уверен, что и представители других видов спорта смогут оценить его магию", — заявил Сорокин.