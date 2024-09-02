Хоккеист Кручинин о межсезонье: «Поехали в Турцию, в отеле были Легков, Сихарулидзе, Мозгов, Мыскина. Овечкин занимался с тренером — не было, что он просто сидел и пил»

"Мы поехали в Турцию своей компанией: Александр Бурмистров, Егор Яковлев, Александр Легков, Анастасия Мыскина. Егор изначально с ними был знаком, через него и подружились. Второй год так ездим. В отеле обязательно кого-то из спортсменов встречаем. Все общаются.
У нас там была инициативная группа, мы реально много тренировались. Интересно общаться с ребятами из разных видов спорта.
Саня Легков — олимпийский чемпион в лыжных гонках, Антон Сихарулидзе из фигурного катания, были футболисты, баскетболисты Виталий Фридзон и Тимофей Мозгов.
Был Александр Овечкин. Мы шли в зал, и он шел в зал, занимался по своей программе с тренером. С нами делал круговую тренировку. В 5 вечера у нас каждый день был волейбол, он не пропускал. Такого не было, что он просто сидел и пил.
Мы все плюс-минус одинаково тренируемся и отдыхаем. В отпуске все позволяют себе пиво или вино«, — сказал форвард “Северстали” Алексей Кручинин.
Кручинин об алкоголе: «Молодые сейчас намного меньше пьют, времена поменялись. Я нашел баланс, за ужином могу выпить 0,33 или 0,5 пива».