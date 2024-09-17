«Вашингтон» презентовал третью форму на сезон в качестве подарка Овечкину на день рождения — в сине-черно-бронзовых цветах, с изображением Капитолия и орлом на эмблеме

Презентация состоялась в качестве подарка Александру Овечкину на день рождения. Сегодня капитану «Вашингтона» исполнилось 39 лет.
Форма выполнена в сине-черно-бронзовых цветах и украшена изображением здания Капитолия на плечах. Дизайн формы отсылает к свитеру «Кэпиталс», впервые представленному в 1995 году.
В нем объединены элементы первой альтернативной формы клуба и оригинального ребрендинга. Изображение орла, устремленного вниз, символизирует энергию, мощь и скорость. На нашивке на плече изображен Капитолий на фоне двух перекрещенных клюшек.
Фото: nhl.com/capitals.