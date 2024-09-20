Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. «Протон» сыграет с «Минчанкой», «Уралочка» против краснодарского «Динамо», другие матчи

Чемпионат России.
Женщины.
Предварительный этап.
2-й тур.
20 сентября.
Динамо-Метар — Заречье-Одинцово — 16.30.
Протон — Минчанка — 18.00.
21 сентября.
Енисей — Омичка — 13.00.
Уралочка — Динамо Краснодар — 15.00.
Динамо-Казань — Спарта — 18.00.
Локомотив — Тулица — 19.00.
22 сентября.
Динамо Москва — Ленинградка — 17.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань — 1 победа — 0 поражений (3 очка), Тулица — 1−0 (3), Локомотив −1−0 (3), Заречье-Одинцово — 1−0 (3), Ленинградка — 1−0 (2), Омичка — 1−0 (2), Протон — 1−0 (2), Уралочка — 0−1 (1), Динамо Краснодар — 0−1 (1), Спарта — 0−1 (1), Енисей — 0−1 (0), Динамо Москва — 0−1 (0), Минчанка — 0−1 (0), Динамо-Метар — 0−1 (0).