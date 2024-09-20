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Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. «Протон» сыграет с «Минчанкой», «Уралочка» против краснодарского «Динамо», другие матчи

Pari Суперлига.

Источник: Sports

Чемпионат России.

Женщины.

Предварительный этап.

2-й тур.

20 сентября.

Динамо-Метар — Заречье-Одинцово — 16.30.

Протон — Минчанка — 18.00.

21 сентября.

Енисей — Омичка — 13.00.

Уралочка — Динамо Краснодар — 15.00.

Динамо-Казань — Спарта — 18.00.

Локомотив — Тулица — 19.00.

22 сентября.

Динамо Москва — Ленинградка — 17.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Динамо-Казань — 1 победа — 0 поражений (3 очка), Тулица — 1−0 (3), Локомотив −1−0 (3), Заречье-Одинцово — 1−0 (3), Ленинградка — 1−0 (2), Омичка — 1−0 (2), Протон — 1−0 (2), Уралочка — 0−1 (1), Динамо Краснодар — 0−1 (1), Спарта — 0−1 (1), Енисей — 0−1 (0), Динамо Москва — 0−1 (0), Минчанка — 0−1 (0), Динамо-Метар — 0−1 (0).