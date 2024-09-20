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Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. МГТУ сыграет с казанским «Зенитом», «Урал» против московского «Динамо», другие матчи

PARI Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

Предварительный этап.

4-й тур.

20 сентября.

Нефтяник — Факел — 16.00.

МГТУ — Зенит-Казань — 19.00.

21 сентября.

Урал — Динамо Москва — 15.00.

Газпром-Югра — Динамо-ЛО — 17.00.

Нова — Кузбасс — 17.00.

22 сентября.

АСК — Белогорье — 17.00.

23 сентября.

Зенит Санкт-Петербург — Локомотив — 19.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург — 3 победы — 0 поражений (9 очков), Динамо Москва — 3−0 (9), Зенит-Казань — 3−0 (8), Урал — 2−0 (6), Газпром-Югра — 2−1 (5), Енисей — 2−1 (5), Белогорье — 1−1 (4), Нефтяник — 1−2 (4), Локомотив — 1−1 (3), Факел — 1−2 (3), Кузбасс — 1−2 (3), Динамо-ЛО — 1−2 (2), АСК — 0−3 (1), Нова — 0−3 (1), МГТУ — 0−3 (0).