Камалов об обмене в «Барыс» из СКА: «Не расстроился. Это бизнес, как говорится. Меня особо и не спрашивали»

Вчера «Барыс» проиграл «Ак Барсу» (0:5) в Казани.
— Как тебе новая команда? Не расстроился после обмена?
— Да нет, не расстроился. Как получилось, так получилось. От меня ничего не зависело, как говорится, это бизнес. Так бывает. Меня в том случае особо и не спрашивали.
— Первая пара в «Барысе». Все устраивает?
— Конечно, в игровом времени устраивает, но результат пока хромает. Надо управлять ситуацией за счет работы. Надо работать.
— То, что не играли Жафяров и Антипин — это оправдание?
— Нет, у нас нет никаких оправданий. В прошлой игре у нас не было Бутчера, Маттссона. Оправданий быть не может, это никого не волнует. Есть чемпионат, есть игры, и надо выходить и доказывать на каждую игру.
— Руководство поддавливает или все спокойно пока?
— Все и так все понимают, не маленькие дети. Это не тот результат, на который мы рассчитываем все вместе, и руководство в том числе. Поэтому надо делать правильные выводы, — сказал Камалов.