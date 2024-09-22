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Глеб Алексеев: «Мне жалко Струна с точки зрения игрового времени. Знал бы я, что он так в драку полетит, по-другому бы поступил»

Во втором тайме матча «Родина Медиа» — ФК «Банка» Володя XXL после фола в центре поля решил подарить футболку Глебу Алексееву, который потянул за нее. Алексеев выхватил футболку, бросил на газон и начал топтать ее.

Источник: Sports

Володя в ответ пнул соперника. На помощь Алексееву прибежал одноклубник Игорь Струнин, который с кулаками набросился на футболиста «РМ». На поле началась массовая потасовка.

— Почему у тебя была такая реакция, когда Володя дал тебе свою футболку?

— Реакция была точно такая же. Идет провокация, снимается футболка. Я решил на ней потоптался. Для меня это плюс-минус одинаковый жест. Я бы сделал акцент на том, что произошло дальше: человек [Володя XXL] меня со спины бьет достаточно сильно по ноге.

— В 3-м сезоне игрок «Родины Медиа» так же дал футболку Струнину, но у Игоря такой реакции не было. Почему сейчас случилась агрессия? Из-за накала игры?

— В этот момент счет был 4:2, мы могли забить. У меня другой темперамент, я другой человек. Все говорят, что это медийно. Но это тоже надо учитывать. Для меня это была провокация, я на нее ответил. Мне этот жест не совсем приятен.

Мне жалко Струна с точки зрения игрового времени. Знал бы я, что он так в драку полетит, по-другому бы поступил. Может, выкинул бы куда-нибудь майку, — сказал хавбек «Банки» Глеб Алексеев корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.