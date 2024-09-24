Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)

В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. В 49 матчах он сделал 13 ассистов, забил 26 голов, в том числе в финале ЛЧ и три мяча в финале Суперкубка против «Барселоны».

Nike через два дня после вручения «Золотого мяча» Винисиусу откроет магазин на главной улице Мадрида Гран-Виа. Для футболиста сборной Бразилии уже изготовлены золотые бутсы.

Месси и Роналду мимо «ЗМ». Номинированы Родри, Ямаль, Кроос и Довбик.