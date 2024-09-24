Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)

Как сообщает Marca, бразилец уже знает, что 28 октября на церемонии в театре «Шатле» в Париже получит награду от France Football лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24.
Источник: Sports

В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. В 49 матчах он сделал 13 ассистов, забил 26 голов, в том числе в финале ЛЧ и три мяча в финале Суперкубка против «Барселоны».
Nike через два дня после вручения «Золотого мяча» Винисиусу откроет магазин на главной улице Мадрида Гран-Виа. Для футболиста сборной Бразилии уже изготовлены золотые бутсы.
Месси и Роналду мимо «ЗМ». Номинированы Родри, Ямаль, Кроос и Довбик.