Светлана Журова: «Загитова не ожидала, что может и не быть признания, а совсем наоборот. Надо пытаться помогать ей, а не оказывать давление»

«Неудивительно, Алина столкнулась с таким давлением и совсем его не ожидала. Она ведь совсем юной стала олимпийской чемпионкой и сейчас по большому счету только выстраивает свою жизнь.

С открытой душой хотела подарить зрителям красивый проект, она ведь не политик, а творческий человек. Оказалась не готова к тому, что когда дело касается денег, причем больших, люди начинают относиться по-другому. Она же впервые за это берется, никто ее не предупредил, как может быть. Особенно в столь непростое время, как сейчас.

Возможно, три-четыре года назад никто бы и не обратил внимание на ее грант (Загитова запросила 74,8 млн рублей на ледовое шоу — Спортс» «). А тут Загитова не ожидала, что может и не быть признания, а совсем наоборот. Думаю, все-таки надо относиться к этому с пониманием, пытаться ей помогать, а не оказывать давление», — сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.