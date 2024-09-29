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Валуев оценил предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил предложение президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить на Лондон бомбу. Его слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Бывший боксер согласился с функционером в том, что без Великобритании проблем у мира бы поубавилось, но не поддержал ее предложение. «Человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие», — заявил Валуев.

Ранее предложение Вяльбе высмеял телекомментатор Дмитрий Губерниев. «Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась», — отметил журналист.

Вяльбе высказалась 28 сентября. По ее мнению, после атаки на столицу Великобритании отстранение российских спортсменов от международных соревнований закончится.