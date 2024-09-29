Валуев оценил предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу

Бывший боксер согласился с функционером в том, что без Великобритании проблем у мира бы поубавилось, но не поддержал ее предложение. «Человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие», — заявил Валуев.
Ранее предложение Вяльбе высмеял телекомментатор Дмитрий Губерниев. «Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась», — отметил журналист.
Вяльбе высказалась 28 сентября. По ее мнению, после атаки на столицу Великобритании отстранение российских спортсменов от международных соревнований закончится.