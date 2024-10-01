Российский атлет сдвинул поезд весом 1472 тонны и установил новый мировой рекорд

Уникальное достижение было установлено на Белорусском вокзале в Москве сегодня, 1 октября, в день рождения ОАО «РЖД».
Предыдущим рекордсменом был россиянин Денис Вовк, который перетянул «Сапсан» весом 650 тонн в мае текущего года.
Российский атлет Роман Новиков сдвинул с места железнодорожный состав весом 1472 тонны и установил новый мировой рекорд, сообщает пресс-служба РЖД.
Уникальное достижение было установлено на Белорусском вокзале в Москве сегодня, 1 октября, в день рождения ОАО «РЖД».
Предыдущим рекордсменом был россиянин Денис Вовк, который перетянул «Сапсан» весом 650 тонн в мае текущего года.