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United Rugby Championship. 3-й тур. «Кардифф Блюз» сыграет с «Глазго», «Скарлетс» против «Коннахта», другие матчи

United Rugby Championship.

3-й тур.

4 октября.

Кардифф Блюз — Глазго — 21.35.

Скарлетс — Коннахт — 21.35.

5 октября.

Лайонс — Эдинбург — 14.45.

Буллс — Ольстер — 17.00.

Бенеттон — Лейнстер — 19.15.

Дрэгонс — Шаркс — 19.15.

Дзебре — Стормерс — 21.35.

Манстер — Оспрейс — 21.35.

Турнирное положение: Лейнстер — 10 очков (2 игры), Кардифф Блюз — 10 (2), Коннахт — 7 (2), Глазго — 6 (2), Оспрейс — 6 (2), Дзебре — 6 (2), Манстер — 6 (2), Лайонс — 5 (1), Ольстер — 5 (2), Буллс — 4 (1), Дрэгонс — 4 (2), Эдинбург — 3 (2), Скарлетс — 2 (2), Бенеттон — 2 (2), Шаркс — 1 (1), Стормерс — 0 (1).