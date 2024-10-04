United Rugby Championship. 3-й тур. «Кардифф Блюз» сыграет с «Глазго», «Скарлетс» против «Коннахта», другие матчи

3-й тур.
4 октября.
Кардифф Блюз — Глазго — 21.35.
Скарлетс — Коннахт — 21.35.
5 октября.
Лайонс — Эдинбург — 14.45.
Буллс — Ольстер — 17.00.
Бенеттон — Лейнстер — 19.15.
Дрэгонс — Шаркс — 19.15.
Дзебре — Стормерс — 21.35.
Манстер — Оспрейс — 21.35.
Турнирное положение: Лейнстер — 10 очков (2 игры), Кардифф Блюз — 10 (2), Коннахт — 7 (2), Глазго — 6 (2), Оспрейс — 6 (2), Дзебре — 6 (2), Манстер — 6 (2), Лайонс — 5 (1), Ольстер — 5 (2), Буллс — 4 (1), Дрэгонс — 4 (2), Эдинбург — 3 (2), Скарлетс — 2 (2), Бенеттон — 2 (2), Шаркс — 1 (1), Стормерс — 0 (1).