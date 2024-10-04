Глушаков о будущем в «Химках»: «Остаюсь в структуре клуба, судя по общению с президентом. Дальше решим, какая будет должность»

Никто мне не обещал место в составе. Наверное, физические кондиции меня не подвели бы точно. Поиграть я мог и еще могу в РПЛ, но сейчас надо адекватно смотреть. Мне 37, в январе 38, а сейчас искать какую-то команду нет шансов, потому что трансферное окно закрыто, а поиграть мне хочется.