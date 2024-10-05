Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Тулица» сыграет с московским «Динамо», «Спарта» против «Локомотива», другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
Предварительный этап.
5-й тур.
5 октября.
Енисей — Динамо-Метар — 13.00.
Тулица — Динамо Москва — 17.00.
Спарта — Локомотив — 18.00.
6 октября.
Омичка — Протон — 14.00.
Динамо Краснодар — Динамо-Казань — 17.00.
Заречье-Одинцово — Уралочка — 17.00.
Минчанка — Ленинградка — 17.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Динамо-Ак-Барс Казань — 4 победы — 0 поражений (12 очков), Локомотив — 4−0 (12), Ленинградка — 3−1 (8), Динамо-Метар — 3−1 (7), Уралочка — 2−2 (8), Заречье-Одинцово — 2−2 (6), Протон — 2−2 (5), Динамо Москва — 2−2 (5), Тулица — 1−3 (4), Динамо Краснодар — 1−3 (4), Спарта — 1−3 (4), Омичка — 1−3 (3), Минчанка — 1−3 (3), Енисей — 1−3 (3).