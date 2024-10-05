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Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Тулица» сыграет с московским «Динамо», «Спарта» против «Локомотива», другие матчи

Pari Суперлига.

Источник: Sports

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

Предварительный этап.

5-й тур.

5 октября.

Енисей — Динамо-Метар — 13.00.

Тулица — Динамо Москва — 17.00.

Спарта — Локомотив — 18.00.

6 октября.

Омичка — Протон — 14.00.

Динамо Краснодар — Динамо-Казань — 17.00.

Заречье-Одинцово — Уралочка — 17.00.

Минчанка — Ленинградка — 17.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Динамо-Ак-Барс Казань — 4 победы — 0 поражений (12 очков), Локомотив — 4−0 (12), Ленинградка — 3−1 (8), Динамо-Метар — 3−1 (7), Уралочка — 2−2 (8), Заречье-Одинцово — 2−2 (6), Протон — 2−2 (5), Динамо Москва — 2−2 (5), Тулица — 1−3 (4), Динамо Краснодар — 1−3 (4), Спарта — 1−3 (4), Омичка — 1−3 (3), Минчанка — 1−3 (3), Енисей — 1−3 (3).