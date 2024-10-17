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Легков о сборах с Овечкиным: «Каждый день был спорт — волейбол, бег, силовые в зале. У Александра очень хороший метаболизм — он быстро приходит в форму»

39-летний форвард «Вашингтона» набрал 3 (0+3) очка в первых двух матчах регулярного чемпионата НХЛ.

— У тебя на сборах был Овечкин. Расскажи, как ты его прокачивал? Он сейчас забить после таких нагрузок не может…

— Значит, чуть больше нагрузки сделали, чем надо было (смеется). На самом деле, показал комплекс стабилизационных упражнений, связанных с лыжами. Получилось интересное времяпровождение, каждый день — спорт: волейбол, бег, силовые в зале.

— Бегал с Овечкиным?

— Нет, бегал сам. Хоккеисты выходили со мной на пробежку, но не в большом объеме. Разминались минут 15−20, потом шли в зал делать силовые.

— Все обсуждали видео Овечкина с ваших сборов. Он с животом выходил играть в волейбол, падал за мячом. При этом подводит себя к сезону идеально, сбрасывает по 15 килограмм. Как это ему удается?

— С точки зрения спорта, у него очень хороший метаболизм. Если человек всю жизнь профессионально занимается спортом, потом дает себе небольшую паузу, то ему несложно вернуться обратно в форму.

Уверен, что любой спортсмен возвращается в течение месяца. Так и у Александра — он быстро приходит в норму после того, как потренируется, — сказал олимпийский чемпион Александр Легков.

У Овечкина — 700 передач в регулярках! Вступил в элитный клуб НХЛ.