Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. АСК сыграет с «Новой», петербургский «Зенит» встретится с «Кузбассом», другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
Предварительный этап.
8-й тур.
18 октября.
АСК — Нова — 19.00.
19 октября.
Нефтяник — Белогорье — 16.00.
Факел — Урал — 16.00.
Динамо-ЛО — Локомотив — 17.00.
20 октября.
Зенит Санкт-Петербург — Кузбасс — 17.00.
Динамо Москва — Зенит-Казань — 18.00.
22 октября.
Енисей — Газпром-Югра — 15.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 6 побед — 0 поражений (17 очков), Динамо Москва — 6−1 (17), Белогорье — 5−1 (15), Локомотив — 5−1 (15), Урал — 4−2 (13), Зенит Санкт-Петербург — 4−3 (13), Динамо-ЛО — 4−3 (11), Факел — 3−4 (9), Кузбасс — 3−3 (9), Енисей — 3−3 (8), Газпром-Югра — 3−4 (7), Нова — 1−5 (5), Нефтяник — 1−6 (4), МГТУ — 1−6 (3), АСК — 0−7 (1).