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Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. АСК сыграет с «Новой», петербургский «Зенит» встретится с «Кузбассом», другие матчи

PARI Суперлига.

Источник: Sports

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

Предварительный этап.

8-й тур.

18 октября.

АСК — Нова — 19.00.

19 октября.

Нефтяник — Белогорье — 16.00.

Факел — Урал — 16.00.

Динамо-ЛО — Локомотив — 17.00.

20 октября.

Зенит Санкт-Петербург — Кузбасс — 17.00.

Динамо Москва — Зенит-Казань — 18.00.

22 октября.

Енисей — Газпром-Югра — 15.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 6 побед — 0 поражений (17 очков), Динамо Москва — 6−1 (17), Белогорье — 5−1 (15), Локомотив — 5−1 (15), Урал — 4−2 (13), Зенит Санкт-Петербург — 4−3 (13), Динамо-ЛО — 4−3 (11), Факел — 3−4 (9), Кузбасс — 3−3 (9), Енисей — 3−3 (8), Газпром-Югра — 3−4 (7), Нова — 1−5 (5), Нефтяник — 1−6 (4), МГТУ — 1−6 (3), АСК — 0−7 (1).