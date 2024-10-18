United Rugby Championship. 5-й тур. «Скарлетс» сыграют с «Буллс», «Ольстер» против «Оспрейс», другие матчи

3-й тур.
18 октября.
Скарлетс — Буллс — 21.35.
Ольстер — Оспрейс — 21.35.
19 октября.
Дзебре — Лайонс — 14.30.
Шаркс — Глазго — 16.45.
Стормерс — Манстер — 19.00.
Эдинбург — Кардифф Блюз — 19.15.
Дрэгонс — Бенеттон — 21.35.
Коннахт — Лейнстер — 21.35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Лейнстер — 20 очков (4 игры), Глазго — 16 (4), Лайонс — 14 (3), Буллс — 14 (3), Коннахт — 13 (4), Кардифф Блюз — 12 (4), Манстер — 11 (4), Ольстер — 10 (4), Эдинбург — 8 (4), Скарлетс — 7 (4), Дрэгонс — 7 (4), Бенеттон — 7 (4), Оспрейс — 6 (4), Дзебре — 6 (4), Шаркс — 6 (3), Стормерс — 5 (3).