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United Rugby Championship. 5-й тур. «Скарлетс» сыграют с «Буллс», «Ольстер» против «Оспрейс», другие матчи

United Rugby Championship.

3-й тур.

18 октября.

Скарлетс — Буллс — 21.35.

Ольстер — Оспрейс — 21.35.

19 октября.

Дзебре — Лайонс — 14.30.

Шаркс — Глазго — 16.45.

Стормерс — Манстер — 19.00.

Эдинбург — Кардифф Блюз — 19.15.

Дрэгонс — Бенеттон — 21.35.

Коннахт — Лейнстер — 21.35.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Лейнстер — 20 очков (4 игры), Глазго — 16 (4), Лайонс — 14 (3), Буллс — 14 (3), Коннахт — 13 (4), Кардифф Блюз — 12 (4), Манстер — 11 (4), Ольстер — 10 (4), Эдинбург — 8 (4), Скарлетс — 7 (4), Дрэгонс — 7 (4), Бенеттон — 7 (4), Оспрейс — 6 (4), Дзебре — 6 (4), Шаркс — 6 (3), Стормерс — 5 (3).