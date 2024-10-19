Станислав Черчесов: «Соболев — парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. В сборной пришлось с ним пару собеседований провести. Нет, не в душе»

— Нет, нет, нет. В душе — никогда. Шучу, шучу. Боюсь, что он тогда еще не до конца понимал, о чем речь. Но со временем, когда мы общались уже давно, осознал, что мы тогда имели в виду. Я не хотел, чтобы он уходил из «Спартака». Но раз человек такое решение принял, то мы не можем за него жить, — сказал экс-тренер сборной России, ныне работающий в Казахстане.