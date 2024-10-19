Черчесов о Дзюбе: «Артема надо принимать таким, какой он есть, а не переделывать. Не может он стать 150 см ростом — выше вырос»

Нужно в каких-то моментах его поддержать, сделать важным игроком — и Дзюба всегда отблагодарит на поле. Да, у него есть определенный характер, причем не самый плохой, хотя чего только о нем ни пишут — а я удивляюсь: это о том футболисте, что у меня играл, или о ком-то другом?