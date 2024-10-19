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Черчесов о Дзюбе: «Артема надо принимать таким, какой он есть, а не переделывать. Не может он стать 150 см ростом — выше вырос»

36-летний форвард набрал 4 (1+3) балла за результативность в пяти матчах за «Акрон» в этом сезоне Мир РПЛ.
Источник: Sports

— Еще один хорошо знакомый вам игрок, Артем Дзюба, достаточно долго не мог найти команду и в итоге подписал контракт с «Акроном».

— Артема надо принимать таким, какой он есть. Именно принимать, а не переделывать. Ну не может он уже, образно говоря, стать метр пятьдесят ростом, выше вырос. Это же никто не оспаривает.

Нужно в каких-то моментах его поддержать, сделать важным игроком — и Дзюба всегда отблагодарит на поле. Да, у него есть определенный характер, причем не самый плохой, хотя чего только о нем ни пишут — а я удивляюсь: это о том футболисте, что у меня играл, или о ком-то другом?

Нужно его сильные качества использовать — и все. Весь рецепт, — сказал бывший главный тренер сборной России, ныне работающий в Казахстане.

Станислав Черчесов: «Соболев — парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. В сборной пришлось с ним пару собеседований провести. Нет, не в душе».