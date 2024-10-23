Предложение «в стиле Лионеля Месси» готовит женская лига Unrivaled для Кейтлин Кларк

Попытки новой лиги заполучить лучшего новичка прошедшего сезона женской НБА похожи на усилия «Интера Майами» по привлечению Месси в 2023 году. Клуб знал, что одной зарплаты недостаточно, чтобы заполучить мировую суперзвезду, поэтому предложил беспрецедентный пакет, который включал контракт на 150 миллионов долларов, акции клуба и другие финансовые стимулы. Кроме того, компания Apple согласилась поделиться с футболистом доходом от MLS Season Pass.