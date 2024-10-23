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Предложение «в стиле Лионеля Месси» готовит женская лига Unrivaled для Кейтлин Кларк

Новая женская баскетбольная лига 3×3 Unrivaled готовится сделать крупное предложение «в стиле Лионеля Месси», чтобы соблазнить защитника «Индианы» Кейтлин Кларк сыграть в первом сезоне лиги, сообщает Front Office Sports.

Попытки новой лиги заполучить лучшего новичка прошедшего сезона женской НБА похожи на усилия «Интера Майами» по привлечению Месси в 2023 году. Клуб знал, что одной зарплаты недостаточно, чтобы заполучить мировую суперзвезду, поэтому предложил беспрецедентный пакет, который включал контракт на 150 миллионов долларов, акции клуба и другие финансовые стимулы. Кроме того, компания Apple согласилась поделиться с футболистом доходом от MLS Season Pass.

Кларк стала четвертой в рейтинге самых привлекательных в маркетинговом плане спортсменов по версии SportsPro в Лондоне. Месси — на пятом месте.

Подобно «эффекту Месси» в МЛС, Unrivaled надеется, что «эффект Кейтлин Кларк» увеличит продажи билетов и рейтинги телевизионного партнера TNT Sports, а также привлечет надежных рекламодателей.