Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с казанским, другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
Предварительный этап.
9-й тур.
24 октября.
Зенит Санкт-Петербург — Зенит-Казань — 19.30.
25 октября.
Енисей — Нефтяник — 15.00.
Урал — Динамо-ЛО — 17.00.
26 октября.
Кузбасс — Газпром-Югра — 13.00.
Локомотив — МГТУ — 1−3 — 15.00.
Белогорье — Факел — 18.00.
27 октября.
Динамо Москва — Нова — 18.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 7 побед — 0 поражений (20 очков), Белогорье — 6−1 (18), Локомотив — 6−1 (17), Динамо Москва — 6−2 (17), Урал — 5−2 (16), Зенит Санкт-Петербург — 4−4 (13), Кузбасс — 4−3 (12), Енисей — 4−3 (11), Динамо-ЛО — 4−4 (12), Факел — 3−5 (9), Газпром-Югра — 3−5 (7), Нова — 2−5 (8), Нефтяник — 1−7 (4), МГТУ — 1−6 (3), АСК — 0−8 (1).