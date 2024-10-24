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Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с казанским, другие матчи

PARI Суперлига.

Источник: Sports

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

Предварительный этап.

9-й тур.

24 октября.

Зенит Санкт-Петербург — Зенит-Казань — 19.30.

25 октября.

Енисей — Нефтяник — 15.00.

Урал — Динамо-ЛО — 17.00.

26 октября.

Кузбасс — Газпром-Югра — 13.00.

Локомотив — МГТУ — 1−3 — 15.00.

Белогорье — Факел — 18.00.

27 октября.

Динамо Москва — Нова — 18.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 7 побед — 0 поражений (20 очков), Белогорье — 6−1 (18), Локомотив — 6−1 (17), Динамо Москва — 6−2 (17), Урал — 5−2 (16), Зенит Санкт-Петербург — 4−4 (13), Кузбасс — 4−3 (12), Енисей — 4−3 (11), Динамо-ЛО — 4−4 (12), Факел — 3−5 (9), Газпром-Югра — 3−5 (7), Нова — 2−5 (8), Нефтяник — 1−7 (4), МГТУ — 1−6 (3), АСК — 0−8 (1).