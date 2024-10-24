Northern Ireland Open.
Белфаст, Северная Ирландия.
⅛ финала.
Марк Уильямс (Уэльс) — Ма Хайлун (Китай) — 12.00.
Стэн Муди (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 12.00.
Стюарт Бинэм (Англия) — Шон Мерфи (Англия) — 15.00.
Мартин О’Доннелл (Англия) — Пан Цзюньсюй (Китай) — 15.00.
Оливер Лайнс (Англия) — Нил Робертсон (Австралия) — 21.00.
Лэй Пэйфань (Китай) — Эллиот Слессор (Англия) — 21.00.
Джадд Трамп (Англия) — Барри Хоукинс (Англия) — 23.00.
Луи Хиткот (Англия) — Тянь Пэнфэй (Китай) — 23.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 7.