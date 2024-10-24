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Снукер. Northern Ireland Open. &frac18; финала. Бинэм сыграет с Мерфи, Трамп против Хоукинса, другие партии

Снукер.

Источник: Sports

Northern Ireland Open.

Белфаст, Северная Ирландия.

⅛ финала.

Марк Уильямс (Уэльс) — Ма Хайлун (Китай) — 12.00.

Стэн Муди (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 12.00.

Стюарт Бинэм (Англия) — Шон Мерфи (Англия) — 15.00.

Мартин О’Доннелл (Англия) — Пан Цзюньсюй (Китай) — 15.00.

Оливер Лайнс (Англия) — Нил Робертсон (Австралия) — 21.00.

Лэй Пэйфань (Китай) — Эллиот Слессор (Англия) — 21.00.

Джадд Трамп (Англия) — Барри Хоукинс (Англия) — 23.00.

Луи Хиткот (Англия) — Тянь Пэнфэй (Китай) — 23.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 7.