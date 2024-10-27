Александр Тихонов: «Часто врем себе в спорте. Дзюба, Волочкова позорят страну, а никому ничего не надо. На футбол смотреть противно — 500 человек ходит. Арену в Мордовии надо Мутко поставить охранять»

Надо побеждать на поле боя и ставить всех на колени и к ногтю, чтобы мы диктовали условия. У нас для этого все есть. Другое дело, что мы часто врем сами себе в спорте. У нас Дзюба, Волочкова позорят всю страну, а никому ничего не надо.