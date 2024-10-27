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Александр Тихонов: «Часто врем себе в спорте. Дзюба, Волочкова позорят страну, а никому ничего не надо. На футбол смотреть противно — 500 человек ходит. Арену в Мордовии надо Мутко поставить охранять»

"Когда реально будут какие-то результаты, тогда и говорить можно. Посмотрим, на что они способны в ноябрьских матчах с Брунеем и Сирией. А про европейские команды — это же разговор про следующий год.

Источник: Sports

Надо побеждать на поле боя и ставить всех на колени и к ногтю, чтобы мы диктовали условия. У нас для этого все есть. Другое дело, что мы часто врем сами себе в спорте. У нас Дзюба, Волочкова позорят всю страну, а никому ничего не надо.

На российский футбол смотреть противно — 500 человек ходит на 40-тысячные стадионы. В Мордовии есть арена на 45 тысяч, 100 миллионов уходит на содержание стадиона, на котором никто не играет. Надо Мутко поставить его охранять с ржавым ружьем. Вот где беда. Вообще о нашем футболе больше не хочется говорить", — заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Александр Дюков: «Мы с Чеферином регулярно обсуждаем допуск российских команд. Буду продолжать диалог и дальше».