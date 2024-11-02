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Цыпленков передал Ларратту игрушечный молот на East vs West. Ранее канадец призывал вернуть трофей «Молот наследия»

Армрестлеры встретились на пресс-конференции перед East vs West 15 в Стамбуле. Ранее Ларратт призывал Цыпленкова вернуть трофейный «Молот наследия», так как россиянин редко участвует в турнирах.
Источник: Sports

«Девон, насчет молотка… Мы посчитали с друзьями, что тебе его недостает, не хватает. И мы тебе сделали с друзьями подарок такой, чтобы ты был со своим молотком — можешь его не передавать никому. Он будет твоим навсегда. У него даже голос (Цыпленков достал молот-пищалку и постучал им по столу — Спортс» «) как у тебя!» — сказал Цыпленков.

Ларратт забрал игрушку, после чего оба пожали руки.

На East vs West 15 Ларратт поборется с украинцем Олегом Петренко за титул в полутяжелом весе. Цыпленков приехал на турнир в качестве приглашенного гостя.

Скриншот: ютуб-канал Voice of Armwrestling.

Главный конфликт в армрестлинге: что не поделили Цыпленков и Ларрат?