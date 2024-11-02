Цыпленков передал Ларратту игрушечный молот на East vs West. Ранее канадец призывал вернуть трофей «Молот наследия»

«Девон, насчет молотка… Мы посчитали с друзьями, что тебе его недостает, не хватает. И мы тебе сделали с друзьями подарок такой, чтобы ты был со своим молотком — можешь его не передавать никому. Он будет твоим навсегда. У него даже голос (Цыпленков достал молот-пищалку и постучал им по столу — Спортс» «) как у тебя!» — сказал Цыпленков.