«Когда Месси бьет, он смотрит не на вратаря, а на мяч. Он как Карри с его трехочковыми». Спортивный ортопед о Лео

"Когда Лео бьет, он не смотрит на вратаря, он смотрит на мяч, пока тот не попадает в цель. И он запоминает это [у него мышечная память]. Он как Карри с его трехочковыми — [Стефен] понимает, попадет ли он в кольцо, по тому, как мяч отрывается от его рук.