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Талалаев наказывает игроков «Балтики» за удары выше ворот: «Они кувыркаются, отжимаются, прыгают вокруг себя. Если не научатся бить в створ, хотя бы более сильными и развитыми станут»

"Они кувыркаются, отжимаются, прыгают вокруг себя. Если не научатся бить в створ, хотя бы более координированными, сильными и развитыми станут.

Источник: Sports

Нехватку креатива компенсируем командной игрой и дисциплиной. Наш штаб очень строгий и требовательный: мы много пихаем игрокам.

Во время тренировок много корректируем. Большие и качественные футболисты этого не любят. Но когда мы видим, что есть результат и они растут, они потихоньку мирятся с этим и начинают прогрессировать", — рассказал главный тренер клуба из Калининграда.

«Балтика» набрала 33 очка в 17 играх в текущем сезоне Мелбет Первой лиги и лидирует в турнирной таблице вместе с «Торпедо».