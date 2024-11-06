Талалаев наказывает игроков «Балтики» за удары выше ворот: «Они кувыркаются, отжимаются, прыгают вокруг себя. Если не научатся бить в створ, хотя бы более сильными и развитыми станут»

Нехватку креатива компенсируем командной игрой и дисциплиной. Наш штаб очень строгий и требовательный: мы много пихаем игрокам.
Во время тренировок много корректируем. Большие и качественные футболисты этого не любят. Но когда мы видим, что есть результат и они растут, они потихоньку мирятся с этим и начинают прогрессировать", — рассказал главный тренер клуба из Калининграда.
«Балтика» набрала 33 очка в 17 играх в текущем сезоне Мелбет Первой лиги и лидирует в турнирной таблице вместе с «Торпедо».