Лыжи. «Югория. Первый снег». Устюгов, Коростелев, Якимушкин, Мельниченко, Мальцев выступят в квалификации классического спринта

«Югория. Первый снег».
Ханты-Мансийск.
Спринт, классический стиль.
Мужчины.
Начало квалификации — 14:20, финала — после 15:30 по московскому времени.
Прямая трансляция — телеканал «Югра».
Старт-лист.
1. Александр Бакуров.
3. Илья Трегубов.
5. Андрей Кузнецов.
7. Савелий Коростелев.
8. Константин Тиунов.
9. Сергей Устюгов.
14. Андрей Мельниченко.
15. Иван Якимушкин.
17. Артем Мальцев.
19. Денис Филимонов.
Александр Терентьев сообщил, что не выступит в гонке.
Полный старт-лист — на странице соревнований.