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Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Омичка» сыграет с краснодарским «Динамо», «Локомотив» против «Протона» и другие матчи

Pari Суперлига.

Источник: Sports

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

Предварительный этап.

9-й тур.

10 ноября.

Омичка — Динамо Краснодар — 14.00.

Динамо-Метар — Уралочка — 15.00.

Заречье-Одинцово — Минчанка — 17.00.

Тулица — Динамо-Ак-Барс — 17.00.

Локомотив — Протон — 19.00.

11 ноября.

Енисей — Динамо Москва — 15.00.

Спарта — Ленинградка — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Динамо Казань — 8 побед — 0 поражений (24 очка), Ленинградка — 8−1 (22), Локомотив −7−1 (20), Уралочка — 5−3 (17), Динамо Москва — 5−3 (14), Протон — 5−3 (13), Динамо-Метар — 5−4 (13), Заречье-Одинцово — 4−4 (14), Динамо Краснодар — 3−5 (11), Тулица — 2−6 (7), Омичка — 2−6 (5), Енисей — 1−7 (4), Спарта — 1−7 (4), Минчанка — 1−7 (3).