Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Омичка» сыграет с краснодарским «Динамо», «Локомотив» против «Протона» и другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
Предварительный этап.
9-й тур.
10 ноября.
Омичка — Динамо Краснодар — 14.00.
Динамо-Метар — Уралочка — 15.00.
Заречье-Одинцово — Минчанка — 17.00.
Тулица — Динамо-Ак-Барс — 17.00.
Локомотив — Протон — 19.00.
11 ноября.
Енисей — Динамо Москва — 15.00.
Спарта — Ленинградка — 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Динамо Казань — 8 побед — 0 поражений (24 очка), Ленинградка — 8−1 (22), Локомотив −7−1 (20), Уралочка — 5−3 (17), Динамо Москва — 5−3 (14), Протон — 5−3 (13), Динамо-Метар — 5−4 (13), Заречье-Одинцово — 4−4 (14), Динамо Краснодар — 3−5 (11), Тулица — 2−6 (7), Омичка — 2−6 (5), Енисей — 1−7 (4), Спарта — 1−7 (4), Минчанка — 1−7 (3).