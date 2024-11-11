Скворцов о Черчесове и казахском языке: «Уже понимает некоторые фразы, немного говорит на тренировках»

— Да, в пабликах об этом многие писали. Мне кажется, стороны не поняли друг друга. Некоторые не поняли шутки. Не нужно было так громко реагировать. Но это все прошло. Каждый сделает выводы. Все будет хорошо. Этот вопрос решился.