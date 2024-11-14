Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «ИрАэро» сыграет с «Сибиряком», «Кристалл» против «Липецка», другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига.
8-й тур.
Первые матчи.
14 ноября.
ИрАэро — Сибиряк — 14.00.
Кристалл — Липецк — 20.00.
15 ноября.
Тюмень — Синара — 17.00.
Новая генерация — Газпром-Югра — 19.00.
Ухта — Торпедо — 19.00.
КПРФ — Норильский никель — 19.30.
Вторые матчи.
15 ноября.
ИрАэро — Сибиряк — 14.00.
Кристалл — Липецк — 20.00.
16 ноября.
Тюмень — Синара — 11.00.
Новая генерация — Газпром-Югра — 16.00.
Ухта — Торпедо — 15.00.
КПРФ — Норильский никель — 19.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Синара — 32 очков (14 игр), Норильский никель — 31 (14), Газпром-Югра — 31 (14), КПРФ — 30 (14), Тюмень — 23 (14), Торпедо — 22 (14), Ухта — 19 (14), ЛКС — 19 (14), Кристалл — 13 (14), Новая генерация — 13 (14), Сибиряк — 10 (14), ИрАэро — 9 (14).