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Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «ИрАэро» сыграет с «Сибиряком», «Кристалл» против «Липецка», другие матчи

Чемпионат России по футзалу.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига.

8-й тур.

Первые матчи.

14 ноября.

ИрАэро — Сибиряк — 14.00.

Кристалл — Липецк — 20.00.

15 ноября.

Тюмень — Синара — 17.00.

Новая генерация — Газпром-Югра — 19.00.

Ухта — Торпедо — 19.00.

КПРФ — Норильский никель — 19.30.

Вторые матчи.

15 ноября.

ИрАэро — Сибиряк — 14.00.

Кристалл — Липецк — 20.00.

16 ноября.

Тюмень — Синара — 11.00.

Новая генерация — Газпром-Югра — 16.00.

Ухта — Торпедо — 15.00.

КПРФ — Норильский никель — 19.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Синара — 32 очков (14 игр), Норильский никель — 31 (14), Газпром-Югра — 31 (14), КПРФ — 30 (14), Тюмень — 23 (14), Торпедо — 22 (14), Ухта — 19 (14), ЛКС — 19 (14), Кристалл — 13 (14), Новая генерация — 13 (14), Сибиряк — 10 (14), ИрАэро — 9 (14).