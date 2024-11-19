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Чемпионка мира по шахматам U18 Карманова: «Нравится катание Медведевой, красивые программы. Загитова — это больше про прыжки, а Медведева — про артистичность»

Кармановой 17 лет, она является чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет.

Источник: Спортс"

— Ваша мама рассказала, что в детстве вы занимались еще гимнастикой, потом плаванием, теннисом, а теперь увлеклись еще и фигурным катанием. Как вы к этому пришли?

— Года полтора назад я начала заниматься фигурным катанием. Во-первых, шахматы это все-таки очень сидячий вид спорта. Нужно тренировать выносливость, а как еще играть пять часов? Ну и для здоровья полезно.

Мне всегда нравилось фигурное катание, это красиво. Уже научилась делать некоторые одинарные прыжки: тулуп, флип.

— Любимая фигуристка?

— Наверное, Щербакова.

— А если выбирать между Медведевой и Загитовой?

— Медведева. Нравится ее катание, красивые программы. Загитова — это больше про прыжки, а Медведева — это про само катание, про артистичность. Мне нравится, когда артистичные программы, — сказала Карманова.