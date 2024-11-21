Роналду о том, сыграет ли он с сыном за одну команду по примеру Леброна: «Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги»

В эфире ютуб-канал блогер Мистер Бист спросил у 39-летнего, планирует ли он сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном, упомянув баскетболиста Леброна Джеймса и его сына Бронни, выступающих за «Лейкерс».