Роналду о том, сыграет ли он с сыном за одну команду по примеру Леброна: «Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги»

«Посмотрим. Моему сыну 14 лет, посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги»", — сказал Роналду.
Напомним, Леброн и его сын Бронни впервые сыграли вместе 7 октября 2024 года в предсезонном матче НБА с «Финиксом».
В эфире ютуб-канал блогер Мистер Бист спросил у 39-летнего, планирует ли он сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном, упомянув баскетболиста Леброна Джеймса и его сына Бронни, выступающих за «Лейкерс».
«Посмотрим. Моему сыну 14 лет, посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги»", — сказал Роналду.
Напомним, Леброн и его сын Бронни впервые сыграли вместе 7 октября 2024 года в предсезонном матче НБА с «Финиксом».