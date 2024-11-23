Травмированный Овечкин посетил матч «Вашингтона» и «Бостона» в НБА. Он выпил пива и сделал фото с баскетбольным мячом

Овечкин пришел на матч внутрисезонного турнира НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном» (96:108). Хоккеист сидел на трибуне вместе со своим тестем Кириллом Шубским. Не было заметно, что у него есть при себе костыли.
Во второй половине встречи «Уизардс» объявили, что Александр присутствует на матче, и попросили его сфотографироваться с фирменным баскетбольным мячом.
По ходу игры форвард «столичных» попал в объектив камеры со стаканом пива.
Овечкин (868 шайб в 1444 играх в НХЛ) занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора.
«Вы же “Селтикс”, так?» Джо Байден притворился, что забыл, какая команда НБА пришла к нему в гости.