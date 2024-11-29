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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания сыграет с Хорватией, Черногория встретится с Сербией и другие матчи

29 ноября на турнире пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат Европы по гандболу.

Женщины.

Предварительный раунд.

Группа B.

Дебрецен, Венгрия.

Румыния — Чехия — 20.00.

Черногория — Сербия — 22.30.

Положение в группе: Румыния — 0 очков (0 матчей), Чехия — 0 (0), Черногория — 0 (0), Сербия — 0 (0).

Группа D.

Базель, Швейцария.

Швейцария — Фарерские острова — 20.00.

Дания — Хорватия — 22.30.

Положение в группе: Дания — 0 (0), Хорватия — 0 (0), Швейцария — 0 (0), Фарерские острова — 0 (0).

Группа F.

Инсбрук, Австрия.

Нидерланды — Исландия — 20.00.

Германия — Украина — 22.30.

Положение в группе: Германия — 0 (0), Исландия — 0 (0), Нидерланды — 0 (0), Украина — 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.