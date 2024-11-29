Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания сыграет с Хорватией, Черногория встретится с Сербией и другие матчи

Чемпионат Европы по гандболу.
Женщины.
Предварительный раунд.
Группа B.
Дебрецен, Венгрия.
Румыния — Чехия — 20.00.
Черногория — Сербия — 22.30.
Положение в группе: Румыния — 0 очков (0 матчей), Чехия — 0 (0), Черногория — 0 (0), Сербия — 0 (0).
Группа D.
Базель, Швейцария.
Швейцария — Фарерские острова — 20.00.
Дания — Хорватия — 22.30.
Положение в группе: Дания — 0 (0), Хорватия — 0 (0), Швейцария — 0 (0), Фарерские острова — 0 (0).
Группа F.
Инсбрук, Австрия.
Нидерланды — Исландия — 20.00.
Германия — Украина — 22.30.
Положение в группе: Германия — 0 (0), Исландия — 0 (0), Нидерланды — 0 (0), Украина — 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.