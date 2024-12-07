Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Хагстрем, Шистад, Тириль и Лотта Венг, Рибом, Бреннан, Диггинс выступят в квалификации конькового спринта

2-й этап.
Лиллехаммер, Норвегия.
Женщины.
Спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 11:00, финала — 13:30, прямая трансляция — «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Лотта Венг (Норвегия).
4. Надин Фендрих (Швейцария).
5. Тириль Венг (Норвегия).
6. Йонна Сундлинг (Швеция).
12. Йоханна Хагстрем (Швеция).
13. Мария Меллинг (Норвегия).
14. Юлие Мире (Норвегия).
15. Моа Илар (Швеция).
17. Джулия Керн (США).
18. Лаура Гиммлер (Германия).
19. Кертту Нисканен (Финляндия).
20. Виктория Карл (Германия).
21. Матильде Мирвол (Норвегия).
22. Рози Бреннан (США).
23. Моа Лундгрен (Швеция).
24. Хедда Амундсен (Норвегия).
25. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
27. Эмма Рибом (Швеция).
29. Джесси Диггинс (США).
30. Ане Стенсет (Норвегия).
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.