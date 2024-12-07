Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Хагстрем, Шистад, Тириль и Лотта Венг, Рибом, Бреннан, Диггинс выступят в квалификации конькового спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25.

Источник: Спортс"

2-й этап.

Лиллехаммер, Норвегия.

Женщины.

Спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 11:00, финала — 13:30, прямая трансляция — «Матч! Арена».

Старт-лист.

1. Лотта Венг (Норвегия).

4. Надин Фендрих (Швейцария).

5. Тириль Венг (Норвегия).

6. Йонна Сундлинг (Швеция).

12. Йоханна Хагстрем (Швеция).

13. Мария Меллинг (Норвегия).

14. Юлие Мире (Норвегия).

15. Моа Илар (Швеция).

17. Джулия Керн (США).

18. Лаура Гиммлер (Германия).

19. Кертту Нисканен (Финляндия).

20. Виктория Карл (Германия).

21. Матильде Мирвол (Норвегия).

22. Рози Бреннан (США).

23. Моа Лундгрен (Швеция).

24. Хедда Амундсен (Норвегия).

25. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

27. Эмма Рибом (Швеция).

29. Джесси Диггинс (США).

30. Ане Стенсет (Норвегия).

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.