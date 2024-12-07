Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Амундсен, Жув, Шанава, Таугбель, Валнес, Эвен Нортуг выступят в квалификации конькового спринта

2-й этап.
Лиллехаммер, Норвегия.
Мужчины.
Спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 11:31, финала — после 13:30, прямая трансляция — «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Антуан Сир (Канада).
2. Эдвин Ангер (Швеция).
4. Эвен Нортуг (Норвегия).
8. Харальд Амундсен (Норвегия).
13. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
15. Рено Же (Франция).
17. Ришар Жув (Франция).
19. Жюль Шаппа (Франция).
20. Маркус Грате (Швеция).
21. Матс Вильям Йенссен (Норвегия).
23. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия).
24. Эрик Валнес (Норвегия).
26. Лаури Вуоринен (Финляндия).
29. Бен Огден (США).
30. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
31. Люка Шанава (Франция).
32. Федерико Пеллегрино (Италия).
33. Оскар Свенссон (Швеция).
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.