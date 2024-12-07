Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. «Енисей» встретится с «Тулицей», «Спарта» сыграет с «Заречьем-Одинцово», другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
Предварительный этап.
13-й тур.
7 декабря.
Енисей — Тулица — 13.00.
Спарта — Заречье-Одинцово — 17.00.
8 декабря.
Динамо Метар — Минчанка — 15.00.
Омичка — Динамо-Казань — 15.00.
Протон — Ленинградка — 16.00.
Локомотив — Динамо Краснодар — 19.00.
9 декабря.
Уралочка — Динамо Москва — 16.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Динамо Казань — 12 побед — 0 поражений (36 очков), Ленинградка — 11−1 (30), Локомотив — 10−2 (29), Заречье-Одинцово — 7−5 (23), Динамо Краснодар — 7−5 (23), Динамо Москва — 7−5 (20), Динамо-Метар — 7−5 (18), Протон — 6−6 (16), Уралочка — 5−7 (18), Тулица — 4−8 (11), Минчанка — 3−9 (10), Омичка — 3−8 (8), Спарта — 1−11 (6), Енисей — 1−11 (4).