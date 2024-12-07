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Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. «Енисей» встретится с «Тулицей», «Спарта» сыграет с «Заречьем-Одинцово», другие матчи

Pari Суперлига.

Источник: Sports

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

Предварительный этап.

13-й тур.

7 декабря.

Енисей — Тулица — 13.00.

Спарта — Заречье-Одинцово — 17.00.

8 декабря.

Динамо Метар — Минчанка — 15.00.

Омичка — Динамо-Казань — 15.00.

Протон — Ленинградка — 16.00.

Локомотив — Динамо Краснодар — 19.00.

9 декабря.

Уралочка — Динамо Москва — 16.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Динамо Казань — 12 побед — 0 поражений (36 очков), Ленинградка — 11−1 (30), Локомотив — 10−2 (29), Заречье-Одинцово — 7−5 (23), Динамо Краснодар — 7−5 (23), Динамо Москва — 7−5 (20), Динамо-Метар — 7−5 (18), Протон — 6−6 (16), Уралочка — 5−7 (18), Тулица — 4−8 (11), Минчанка — 3−9 (10), Омичка — 3−8 (8), Спарта — 1−11 (6), Енисей — 1−11 (4).