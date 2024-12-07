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Мамбеталиев о серии «Барыса» из 7 поражений: «У многих ребят нет большого опыта в КХЛ. Потихоньку будем нарабатывать. Все придет»

Тренер казахстанского клуба выразил мнение после поражения от «Северстали» (3:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"Начали осторожно. Знали, что соперник будет прессинговать. Первый период, можно сказать, выстояли. Пропустили две контратаки. И в меньшинстве — могли этот гол не пропускать. Что тут сделаешь? Это хоккей.

В последнем периоде вроде встрепенулись после забитого гола. Забили еще два гола, но на пересменке не поняли, кто кого меняет. Получилось вшестером. Удаление, и забили нам в пустые ворота.

Что сказал команде перед третьим периодом? Что нужно поиграть активнее. Поиграть с шайбой, повылазить, быть позлее, так сказать. Были у нас ребята, которые повели за собой. Забили в большинстве, это дало нам импульс. После первой заброшенной шайбы ребята стали увереннее у ворот играть. Забили второй, третий.

Хотя я говорил ребятам, чтобы играли раскованнее, но, видимо, хотят выиграть и постоянно в таком напряжении находятся. У многих ребят нет большого опыта игры в КХЛ. Потихоньку будем нарабатывать. Все придет", — сказал Мамбеталиев.