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Дмитрий Васильев о погоне Овечкина за Гретцки: «То, что делает НХЛ, хороший пример для Баха и его банды. Спорт должен быть вне политики»

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда. Кроме того, лига готова отметить рекорд специальной церемонией.

"Есть старый и очень правильный принцип, что спорт должен быть вне политики. Там должно ценить только мастерство и красоту спорта, потому что спортсмены по большей части не занимаются никакой политикой.

НХЛ в этом плане — отличный пример, впрочем как и теннисные организации — ATP и WTA. Они показывают, что акцент надо делать на спорт.

То, что сейчас делает НХЛ с рекордом Овечкина, хороший пример для Томаса Баха и его банды", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.