Дмитрий Васильев о погоне Овечкина за Гретцки: «То, что делает НХЛ, хороший пример для Баха и его банды. Спорт должен быть вне политики»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда. Кроме того, лига готова отметить рекорд специальной церемонией.
"Есть старый и очень правильный принцип, что спорт должен быть вне политики. Там должно ценить только мастерство и красоту спорта, потому что спортсмены по большей части не занимаются никакой политикой.
НХЛ в этом плане — отличный пример, впрочем как и теннисные организации — ATP и WTA. Они показывают, что акцент надо делать на спорт.
То, что сейчас делает НХЛ с рекордом Овечкина, хороший пример для Томаса Баха и его банды", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.