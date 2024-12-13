Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Пригода, Клепикова, Суркова и Шевляков выступят в предварительных заплывах

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024Будапешт, ВенгрияПредварительные заплывыЖенщины200 м, брасс11:19Участницы из России: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова.100 м, баттерфляй12:01 (полуфинал в 20:20)Участницы из России: Дарья Клепикова, Арина Суркова. Мужчины200 м, брасс11:40Участники из России: Кирилл Пригода, Александр Жигалов.100 м, баттерфляй12:16 (полуфинал в 20:35)Участник из России: Роман Шевляков.4×200 м, эстафета вольный стиль12:38Состав российской команды определится позже. Микст4×50 м, смешанная эстафета, вольный стиль11:02Состав российской команды определится позже. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов — московское. Указаны только предварительные заплывы с участием россиян. Прямая трансляция — на телеканале «Матч! Арена».