Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Самусенко и Мишарина выступят в финалах

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024Будапешт, ВенгрияФиналыЖенщины200 м, брасс19:4050 м, спина20:04100 м, комплекс20:511500 м, вольный стиль21:07Участница из России: Ксения Мишарина. Мужчины200 м, брасс19:5050 м, спина20:12Участники из России: Мирон Лифинцев, Павел Самусенко.100 м, комплекс20:594×200 м, эстафета, вольный стиль21:36Микст4×50 м, смешанная эстафета, вольный стиль19:32ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов — московское. Участники финалов в отдельных видах еще определятся после предварительных заплывов. Прямая трансляция — на телеканале «Матч ТВ».