«Интер Майами» Месси показал выездную форму на 2025 год. Комплект посвящен Форт-Лодердейлу, где клуб выступит последний сезон до переезда на новый стадион в Майами

«Название Fortitude происходит от латинского слова “Fortis”, что означает силу, и испанского слова “Fortaleza”, что означает стойкость и решимость. Вместе эти идеи отражают силу духа команды, болельщиков и сообщества, которое их поддерживает. Эта форма также служит данью уважения Форт-Лодердейлу, городу, в котором клуб проводил свои домашние матчи. 2025 год станет последним сезоном команды на стадионе “Драйв Пинк” перед переездом на “Майами Фридом Парк” в одноименном городе. Дизайн рассказывает эту историю через смелые черные и темно-серые цвета, которые отсылают к граниту, естественному символу силы и стойкости. Эти оттенки показывают уверенность и решимость, отражая настрой, необходимый для преодоления трудностей. Комплект Fortitude — это настойчивость. Это больше, чем просто футболка — это напоминание о том, что успех, будь то на поле или за его пределами, достигается благодаря силе и совместной работе. Это форма, которую игроки носят с гордостью, а болельщики сплачиваются вокруг нее, демонстрируя общую силу и единство, которые определяют “Интер Майами”, — говорится на сайте клуба. Фото: intermiamicf.com.