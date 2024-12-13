Попов о Соболеве: «Нетоповый игрок. Тратит время на видеоигры. У тебя футбол сейчас должен быть на уме!»

— Не считаете, что «Зениту» надо расставаться с Венделом и Клаудиньо, которые потеряли мотивацию?- Не знаю, исчерпали себя они или нет. Но бразильцы уже не так остры и конкретны впереди, как раньше. Нужно эти вопросы задавать Семаку. Может, он им дал другие задачи? Может, поэтому взяли Соболева и Глушенкова? С одним угадали, с другим — нет. — Почему Соболев провалился?- Соболев — нетоповый игрок. Это же очевидно. Да, в «Спартаке» у него поперло в какой-то момент, забивал. А к «Зениту», видимо, оказался не готов. Посмотрим, что будет дальше. Но говорят, что у него с дисциплиной не все в порядке. Играет в компьютерные игры. Ну, это же бредятина! У тебя футбол сейчас должен быть на уме! Отыграй 10−15 лет. А потом сиди в компьютере. Неужели непонятно? Нет, он тратит время сейчас на видеоигры. Это не от большого ума. Ведь что главное для игрока? Тренировки, питание и сон. Какие еще компьютерные игры? Это же все влияет на психологию, — сказал экс-игрок «Рубина».