Лыжи. Кубок России. Фалеева, Баранова, Дарья Непряева, Горбунова, Истомина, Смирнова, Крупицкая, Пантрина выступят в квалификации конькового спринта

3-й этапЧусовойЖенщиныСпринт, свободный стиль Начало квалификации — 9.00 по московскому времени, начало финалов — 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция — здесь. Старт-лист 1. Арина Былинко 2. Алена Перевозчикова3. Анастасия Фалеева 4. Алена Баранова 5. Алеся Рушенцева 8. Елизавета Пантрина 10. Елизавета Маслакова 11. Анастасия Прокофьева 14. Екатерина Евтягина 16. Евгения Крупицкая 18. Дарья Непряева 20. Лидия Горбунова21. Екатерина Смирнова 23. Мария Истомина 24. Алиса Жамбалова 25. Татьяна Сорина 26. Лариса Рясина 27. Арина Каличева 28. Анастасия Игнатьева 29. Дарья Белослудцева30. Анастасия Доценко 33. Екатерина Мегедь Полный старт-лист здесь. Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.