Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Филимонов, Митрошин, Коростелев, Терентьев, Ардашев пробегут в квалификации спринта свободным стилем

3-й этапЧусовойМужчиныСпринт, свободный стиль Начало квалификации — 9.30 по московскому времени, начало финалов — 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция — здесь. Старт-лист 4. Иван Якимушкин5. Егор Митрошин 6. Александр Терентьев 8. Антон Тимашов 11. Иван Горбунов 13. Павел Соловьев 14. Илья Порошкин 15. Александр Большунов 16. Алексей Червоткин 17. Александр Гребенько 18. Сергей Волков 19. Илья Семиков 20. Андрей Мельниченко 21. Евгений Семяшкин23. Денис Спицов 24. Сергей Ардашев 28. Савелий Коростелев 29. Артем Мальцев 32. Сергей Устюгов 34. Дмитрий Жуль 36. Денис Филимонов 37. Андрей Краснов 38. Виктор Жуль 41. Ермил Вокуев 51. Глеб Ретивых Полный старт-лист здесь. Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.