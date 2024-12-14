Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Газпром-Югрой», петербургский «Зенит» встретится с «Факелом», другие матчи

Чемпионат России по волейболуМужчиныПредварительный этап17-й тур14 декабря Нефтяник — Газпром-Югра — 16.0015 декабря Кузбасс — МГТУ — 13.00Зенит Санкт-Петербург — Факел — 17.0016 декабря АСК — Локомотив — 19.00Белогорье — Нова — 19.00Динамо-ЛО — Динамо Москва — 19.0017 декабря Зенит Казань — Енисей — 19.00ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Турнирное положение: Зенит-Казань — 14 побед — 1 поражение (41 очко), Белогорье — 12−3 (35), Динамо Москва — 12−3 (34), Локомотив — 12−2 (34), Урал — 10−5 (31), Зенит Санкт-Петербург — 10−5 (30), Динамо-ЛО — 8−7 (23), Енисей — 8−7 (22), Факел — 7−8 (22), Газпром-Югра — 6−9 (16), Кузбасс — 5−10 (19), Нова — 3−12 (11), Нефтяник — 3−12 (10), АСК — 1−14 (4), МГТУ — 1−14 (4).