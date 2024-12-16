Плющев о травме Овечкина: «Месяца достаточно для восстановления. У Александра хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона»

«Месяц — это достаточный срок для восстановления. Но другой вопрос — игровые кондиции. Перелом — вещь болезненная, но месяца для заживления достаточно. И раньше была информация, что Александр готовит себя к возвращению. У него хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона. Спортсмены готовы к таким потрясением, хоккей — контактная игра, жесткая. И отмечу, что в НХЛ очень серьезно следят за здоровьем игроков, все под ведомом врачей», — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. «Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков — на 1-м.