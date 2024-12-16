Экс-тренер НХЛ Кинэн об Овечкине и Джеймсе: «Суперлюди с уникальной генетикой. Леброн тратит миллионы на поддержание здоровья — нельзя избежать старения, но можно его замедлить»

— Джеймс и Овечкин, на мой взгляд, — два уникальных спортсмена в сегодняшнем спорте. В этом возрасте, они лучшие в своих лигах. Как это возможно?- Прежде всего у них уникальная генетика. Они суперлюди. Но также Джеймс тратит миллионы долларов на поддержание своего здоровья. Это известно. Он инвестирует огромные деньги в свое здоровье. Никто из нас не может избежать старения, но мы можем его замедлить. Кстати, Горди Хоу играл до 52 лет, Крис Челиос играл до 47. Яромир Ягр [в 52 года] до сих пор играет. Все зависит от отношения к себе. От головы, — сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн. Кинэн об Овечкине: «В Северной Америке все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Александра и не обращают внимания, что он русский’Леброн играет против тех, кто еще не родился, когда он уже был в НБА.